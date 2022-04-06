شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات البريطانية: قتال ضار في "ماريوبول" مع استمرار الضربات الجوية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأربعاء أن القتال الضاري والضربات الجوية الروسية مستمران في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع "الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءا".

وأضافت "معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء. القوات الروسية منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن تضغط على المدافعين (عن المدينة) للاستسلام".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.