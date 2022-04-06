دول الغرب تعلن عقوبات جديدة واسعة على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون الأربعاء مجموعة جديدة واسعة من العقوبات على روسيا.



وأضاف المصدر الثلاثاء، أن العقوبات ستحظر جميع الاستثمارات الجديدة في روسيا، وتزيد القيود على المؤسسات المالية، والشركات الحكومية الروسية، والمسؤولين الحكوميين الروس وعائلاتهم.

وقال المصدر: "ستعلن الولايات المتحدة الأربعاء، بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة إضافية من العقوبات التي ستفرض تكاليف كبيرة على روسيا وتدفعها إلى مزيد من العزلة الاقتصادية، والمالية، والتكنولوجية".

وأضاف أن الإجراءات ستؤدي إلى "إضعاف الأدوات الرئيسية لسلطة الدولة الروسية، وفرض أضرار اقتصادية حادة وفورية على روسيا".

وقال المصدر إن هذه الإجراءات تتخذ بتنسيق كامل مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى في مجموعة الدول السبع، والاتحاد الأوروبي، ما يدل على تصميم الغرب واتحاده في فرض تكاليف لم يسبق لها مثيل على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

وتضر الحرب، والعقوبات الغربية المفروضة رداً عليها، بالاقتصاد الروسي، ويتوقع الخبراء انكماشاً يصل إلى 15%.