أكثر من 1 مليار متضرر بالحرب في أوكرانيا.. حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أن للحرب في أوكرانيا تداعيات على 74 دولة نامية وتؤثر على 1.2 مليار شخص في العالم.



وقال في مستهلّ اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يشير تحليلنا إلى أن 74 دولة نامية يسكنها 1.2 مليار شخص، معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية، والطاقة، والأسمدة".

ولفتت المسؤولة عن إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو من جهتها إلى "القلق العميق" للأمم المتحدة من استخدام القنابل العنقودية في المناطق السكنية، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة تتسبب في أكبر عدد من الضحايا المدنيين في الحرب.

وقال غوتيريش إن "الهجوم الروسي أدى أيضاً إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص خلال شهر فقط وهو أسرع حركة سكان قسرية منذ الحرب العالمية الثانية".

من جنيف، لم يشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث بعد زيارة سريعة إلى موسكو، إلى تقدم في مهمته للتوصل "لوقف إطلاق نار إنساني".

وقال إن "ماريوبول، مركز الجحيم"، في وقت لا تزال القوات الروسية تحاصر المدينة منذ أسابيع.