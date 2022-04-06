تقارير: التشيك تصدر دبابات سوفياتية إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن التشيك صدرت إلى أوكرانيا دبابات قتالية للتصدي للغزو الروسي.



وكشفت بوابة "إيكو24 سي زد" الإخبارية الثلاثاء تجهيز قطار يقل عشرات الدبابات تي72- القتالية سوفييتية الصنع وناقلات الجنود المدرعة بي إم بي1- الاثنين.

يذكر أنه إبان الكتلة الشرقية كان هناك تصريح لإنتاج دبابات تي72- في تشيكوسلوفاكيا السابقة التشيك وسلوفاكيا حالياً. وكانت في التشيك نحو 90 قطعة من إصدار قديم من هذه الدبابات لم يحديث.

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوكوفا عن تفهمها لاهتمام وسائل الإعلام بالأمر لكنها رفضت تأكيد صحة التقارير بشكل مباشر، وقال على تويتر:" هناك حرب، ونحن لا نرغب في أن نجعل حياة القتلة ذوي الحرف زد، الحرف الذي تستخدمه القوات العسكرية الروسية على مركباتها، أسهل".

وأضافت السياسية الليبرالية المحافظة:" صدقوني إننا نرسل إلى أصدقائنا الأوكرانيين مواد عسكرية ضرورية، وسنواصل ذلك".