ألمانيا تعلن ترجيح توقف محطات كهرباء إذا حُظر الفحم الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية الثلاثاء، أن ألمانيا ستضطر على الأرجح لوقف تشغيل محطات كهرباء إذا أنهت واردات الفحم من روسيا على الفور، رغم أن اعتمادها على روسيا في ذلك الوقود ينكمش سريعاً.



وأشار التقرير إلى أن حصة روسيا في واردات ألمانيا من الفحم ستهبط إلى 25% في الأعوام القليلة المقبلة من 50% اليوم بسبب تغيير العقود أخيراً.

وقال التقرير إن ألمانيا قد تصبح مستقلة عن الفحم الروسي بحلول الخريف. لكن حظراً فورياً على الفحم الروسي سيؤدي إلى "نقص في الفحم بعد أسابيع قليلة".