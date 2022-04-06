المغرب يعلن توقيف 4 أعضاء في شبكة دولية للتجارة بالأعضاء البشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة المغربية توقيف أربعة متهمين بالارتباط بشبكة خارج المغرب "تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية"، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الثلاثاء.



وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إن الموقوفين، وهم رجل و3 نساء، تورطوا "في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية"، مشيراً إلى أنهم أحيلوا على النيابة العامة الثلاثاء بالدار البيضاء.

جاء التوقيف على إثر تحريات حول "إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديداً الكلي، في مصحات خاصة خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية"، وفق نفس المصدر.

وقالت الشرطة المغربية إن التحريات سمحت أيضاً بـ"التوصل إلى ضحيتين، باعا كليتَيهما في تركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية".

وأوضح البيان أن المتهمين "يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية".

وأشار إلى أن عمليات البحث متواصلة، بتنسيق مع مكتب الشرطة الدولية في أنقرة، "لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة، المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

كما لفت إلى أن الموقوفين كانوا "يستغلون بعض الضحايا في تسلم ونقل كميات من المخدرات، داخل المغرب وخارجه.