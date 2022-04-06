دوي انفجارات في لفيف الأوكرانية.. وإليك ما حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشار حاكم لفيف في غرب أوكرانيا الثلاثاء إلى سماع دوي انفجارات في منطقته.



وتحدث الحاكم مكسيم كوسيتسكي عبر تلغرام عن سماع "دوي انفجارات قرب راديخيف"، في إشارة إلى بلدة تبعد نحو 70 كيلومتراً شمال شرق لفيف، ودعا "الجميع إلى البقاء في الملاجئ".

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من محاولات الغرب لتعطيل المفاوضات أوكرانيا عبر إثارة الجدل حول الوضع في مدينة بوتشا.

وقال وزير الخارجية الروسي إن أي اتفاقات مع أوكرانيا ينبغي أن تنهي أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقًا.

وخلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، حول تطورات الحرب في أوكرانيا الثلاثاء، أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الاتهامات الموجهة لقوات بلاده في أوكرانيا "غير صحيحة".

وأضاف: "نسمع أكاذيب كثيرة عن الجيش الروسي.. القوات الأوكرانية قامت بإطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي في ماريوبول".

ونبه إلى أنه "منذ بدء العملية العسكرية تم إجلاء نحو 600 ألف شخص من أوكرانيا نحو روسيا".

ميدانيا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستحرر مدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين.

ومن المقرر أيضا أن يقود رئيس وفد محادثات السلام الأوكرانية، ديفيد أرخكاميا، المحادثات بشأن الضمانات الأمنية، وفقا لمرسوم وقعه زيلينسكي ونشر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.