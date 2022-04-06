المملكة السعودية تدعو لإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت السعودية أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي المسارعة بدعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط.



جاء ذلك في كلمة المملكة أمام هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح (UNDC) في دورة العام 2022، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق.

وقال العتيق: تؤمن المملكة بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية)، ولقد سارعت المملكة إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.

وأضاف: أن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المستشار العتيق، مجدداً أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في الصواريخ البالستية، مشيراً إلى أن الاتفاقات الدولية ذات الصلة قامت بدور إيجابي من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتنظيم الأنشطة والسلوكيات فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية، ويجب ألا تؤدي المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي إلى تقييد الحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.