5 اختلافات جوهرية.. ما الفرق بين الخيار الصوب والبلدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية لمحاصيل الخضر والفاكهة، عن وجود 5 اختلافات جوهرية بين الخيار الصوب والبلدي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمحاصيل الخضر والفاكهة، أن أول الاختلافات الطعم والقيمة الغذائية، حيث تكون القيمة الغذائية دائماً في صالح الصوب، مشيراً إلى أن إجمالي عدد صوب الخيار من 40 إلى 50 ألف صوبة، بينما مساحة الخيار المكشوف 15 ألف فدان.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات لمصراوي، أن الاختلاف الثاني هو فترة الزراعة والكمية، حيث يزرع خيار "الصوب" على 6 عروات زراعية مختلفة تبدأ بالموسم الخريفي المُبكر يليه الموسم الخريفي المتأخر والذي يمتد حتى منتصف نوفمبر ثم الموسم الشتوي، موضحًا أن الخيار المكشوف "البلدي" يزرع مرتين فقط، مرة في شهر فبراير ومارس، أما المرة الأخرى ففي شهر أغسطس وسبتمبر.

ولفت إلى أن الاختلاف الثالث هو أن خيار الصوب أعلى في التسعير في الأسواق بفارق من 1.5 جنيه إلى جنيهين، لأنه يكون آمن صحيًا أكثر وأقل عرضة إلى الأمراض التي تصيب الخيار المكشوف.

وأضاف "فوزي"، أن الاختلاف الرابع هو أن خيار الصوب يستهلك أسمدة أقل من الخيار المكشوف بنسبة 60% ويكون أورجنك أكثر، لافتاً الاختلاف الخامس إمكانية التحكم في حجم الحبة، عكس المكشوف، وكذلك توافر محصول الخيار طوال العام وبتكلفة زراعية أقل من الخيار المكشوف.

وأشار إلى أن مصر تنتج 15 نوعاً من الخيار.​