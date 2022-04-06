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إعلام أوكراني: انفجارات في منطقتي لفيف ودنيبروبيتروفسك

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في منطقة لفيف في غرب البلاد ودنيبروبيتروفسك في جنوب شرقها.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية في لفيف ، الحاكم ماكسيم كوزيتسكي ، وقوع انفجارات بالقرب من مدينة راديخيف شمال شرقي لفيف ، حسبما ذكرت صحيفة "أوكرايينسكا برافدا" ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، قال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات في نوفوموسكوفسك، وهي مدينة صناعية على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الإقليمية دنيبرو، وفقا لأوكرايينسكا برافدا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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