شروط ومواعيد.. الإسكان تطرح مقابر جاهزة لسكان أكتوبر وزايد والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، طرح حجز 465 مقبرة جاهزة " للمسلمين " بمدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 40م2 للمقبرة، وذلك لقاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد - محافظة الجيزة " أحياء وضواحي ")، بنظام مقابل الانتفاع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال ٢٧ إبريل ۲۰۲۲ بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

وأشار إلى أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً " مواطن مصري الجنسية وليس شخصاً معنوياً، شركة أو مؤسسة ، ومن قاطني إحدى مدن: 6أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة ( مبنى أو أرض ) له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج، الزوجة، الأولاد القصر ) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين.​