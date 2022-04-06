بقيمة 100 مليون دولار.. مساعدات عسكرية إضافية من واشنطن لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

منحت الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا، مساعدات عسكرية إضافية بقيمة لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء،في بيان “لقد سمحت، بناء على تفويض من الرئيس حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بتقديم مساعدة أمنية فورية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من الأنظمة المضادّة للدروع”.

وأضاف البيان “لقد صدم العالم وفزع من الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا وفي جميع أنحاء أوكرانيا، فيما تواصل القوات الأوكرانية بشجاعة الدفاع عن بلدها وحريتها، وتقف الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، بثبات دعما لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية”.

وهذا التفويض هو السحب السادس للأسلحة والمعدات والإمدادات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، بحسب البيان، إلى جانب 300 مليون دولار من المساعدات التي أعلنتها وزارة الدفاع في 1 أبريل في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

ويرفع هذا السحب الإضافي إجمالي التزام المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 2.4 مليار دولار منذ تولي هذه الإدارة، وأكثر من 1.7 مليار دولار منذ بداية الهجوم الروسي الوحشي ضد أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، وفقا للبيان.

وتابع وزير الخارجية أنه “بالإضافة إلى ما قدمناه، انضمت إلينا أكثر من 30 دولة لتقديم المساعدة الأمنية إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، ومعا، نحن نقدم المساعدة الأمنية كل يوم، ونسرع شحنات المزيد من الأسلحة والمعدات الدفاعية التي تستخدمها أوكرانيا للدفاع عن نفسها”.

وأكد “بينما نعزز موقف أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات، سنعمل أيضا مع حلفائنا وشركائنا لجمع المعلومات لتوثيق الانتهاكات المبلغ عنها وإتاحتها للهيئات المختصة لمحاسبة المسؤولين عنها”.

وتعهد الوزير بمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لدعم الدفاع الأوكراني، فضلا عن الدعم الاقتصادي، والمساعدات الإنسانية للمجتمعات التي دمرتها وحشية روسيا التي لا ترحم.