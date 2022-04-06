شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحى المصرى يستهدف تنظيم مجالات الصحة فى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة "2" من قانون المجلس الصحى المصرى الذى أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسى على أن المجلس الصحى المصرى يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى والتدريب التخصصى، والتأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وله علي الأخص كتالي:

1-تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

2- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة فى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي تحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمى.