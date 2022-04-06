ماكرون وزيلينسكي يناقشان تداعيات أحداث بوتشا الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التدابير الرامية إلى ضمان ألا تمر عمليات القتل المرتكبة في مدينة بوتشا الأوكرانية بدون عقاب.

وقدمت فرنسا دفعة خاصة بقيمة 490 ألف يورو (534 ألفا و380 دولارا أمريكيا) للمحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في حل لغز تلك الجرائم، وفقا لمصادر في قصر الإليزيه في باريس بعد المحادثات بين الرئيسين التي استمرت نحو ساعة. ويمكن لفرنسا أيضا أن تزود المحكمة بقاضيين و 10 من رجال الدرك.

ووفقا للمصادر، أشار ماكرون أيضا إلى الصدمة في فرنسا بسبب تلك "الفظائع". وفي المحادثة الهاتفية، تحدث الرئيسان أيضا عن عمليات اغتصاب يزعم أن جنودا روس ارتكبوها في أوكرانيا. وأعربت فرنسا عن استعدادها لإرسال فريق تقني إلى أوكرانيا للتحقيق في الأدلة على "الجرائم" المرتكبة.