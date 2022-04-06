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موسكو تعلن عن معارك جديدة ضد القوات الأوكرانية في ماريوبول

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خوض معارك جديدة ضد القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال ايجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "النظام" في كييف يتجاهل باستمرار دعوت وقف القتال. يجب على القوات التخلي عن أسلحتها والانسحاب من المدينة عبر الممرات الإنسانية المتفق عليها. وذكر البيان أن كييف ليس لديها أي اهتمام بحماية أرواح جنودها أو السكان في المدينة.

وأضاف كوناشينكوف "ماريوبول يتم تحريرها من القوميين بواسطة وحدات من القوات المسلحة الروسية وجمهورية دونيتسك الشعبية". 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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