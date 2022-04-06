المملكة عضو في مجلس الأمناء للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

ويأتي هذا الانتخاب بعد الجهود المحلية والدولية البارزة التي بذلتها المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعاونها البناء مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وكان آخرها مبادرة الرياض (GlobE) التي أعلنت عنها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين العام الماضي 2020، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحظيت بدعم المجتمع الدولي.
ويمثل المملكة في مجلس أمناء الأكاديمية ، مدير عام الإدارة العامة لتعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور شاكر بن أحمد الصالح.
الجدير بالذكر أن المملكة صادقَت على اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد "IACA" في العام 2013، وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بتمثيل المملكة في اجتماعات ومؤتمرات الأكاديمية، وتعتبر نقطة الاتصال الرسمية للمملكة في الموضوعات التي تعنى بالأكاديمية، حيث تعد الأكاديمية منظمة دولية تعليمية تعنى بدعم الجهود الدولية المعلوماتية بمكافحة الفساد، من خلال التدريب والبحوث المختلفة.
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