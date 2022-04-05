شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: مجلس الأمن الدولي لا يعمل بفعالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء إن الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية ليست من الحوادث الفردية . وتابع زيلينسكي في كلمته عبر رابط الفيديو" العالم رأى الآن ما الذي فعلته روسيا في بوتشا، ولكن العالم لم ير حتى الآن ما الذي قامت به في باقي المدن والأقاليم المحتلة من بلادنا". وأضاف الرئيس الأوكراني" أن بوتشا بالتأكيد واحدة من بين العديد من الأمثلة حول ما الذي فعله المحتلون"، قائلا إن الأفعال الروسية ليست مختلفة عن تلك التي يرتكبها الإرهابيون، وكانت أسوأ جريمة حرب ترتكب منذ الحرب العالمية الثانية. وطالب زيلينسكي بضرورة محاسبة روسيا على ما حدث في بوتشا. وعرض الرئيس الأوكراني على مجلس الأمن الدولي مقطع فيديو وصور للفظائع ووصف الجرائم بالتفصيل.