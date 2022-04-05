شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرشح أول امرأة لقيادة فرع للقوات المسلحة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه رشح الأميرال ليندا فاجان لقيادة خفر السواحل ، ولتصبح أول امرأة تقود فرعا للقوات المسلحة الأمريكية.

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر أعلن فيها عن الترشيح "تتمتع بقيادة ونزاهة لا يُعلى عليهما".

وتشغل فاجان حاليا منصب نائب قائد خفر السواحل ، ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها في المنصب.

وستحل محل الأميرال كارل شولتز ، الذي شغل منصب القائد منذ عام 2018.