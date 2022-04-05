نشر قوات أمريكية في أوروبا.. مسؤول بارز يوجه دعوة جديدة

وقال ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي بشأن موازنة 2023، ردا على سؤال عن الحاجة لإعادة توطين قوات على الجناح الشرقي لأوروبا: "ستكون نصيحتي إقامة قواعد دائمة لا تمركز دائم (للقوات) والحصول على تأثير الاستدامة بتدوير القوات في القواعد الدائمة".وأضاف: "أعتقد أن الكثير من حلفائنا الأوروبيين خاصة أولئك من دول البلطيق أو بولندا أو رومانيا وأنحاء أخرى، مستعدون جدا جدا لإقامة قواعد دائمة".

وتابع: "سيبنونها، وسيدفعون ثمنها".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام اللجنة إن "أي جهد للتوسع في الأمن في شرق أوروبا هو عمل جار، قد يناقش على الأرجح في قمة للناتو في يونيو المقبل".