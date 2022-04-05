المخابرات الصومالية تحذر من استهداف الرئيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية أمس من أن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تعتزم استهداف الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد ورئيس الحكومة محمد حسين روبلي. وقالت الوكالة «أبلغنا المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا الشباب استهداف الرئيس ورئيس الوزراء»، وأضافت أن «محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة». وذكرت وسائل إعلام صومالية في مارس الماضي أن 8 أشخاص من بينهم أجانب قتلوا جراء هجوم شنته الحركة المتطرفة على مجمع عسكري يضم بعثة الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية أجنبية في مقديشو.

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