إسرائيل تغلق 28 مؤسسة فلسطينية بالقدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير فلسطيني أمس بأن السلطات الإسرائيلية جددت إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في مدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن في مقدمة الهيئات المغلقة بيت الشرق ونادي الأسير، وغيرها من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس.

ووفق الوكالة، «أتى هذا الإعلان خلال إحاطة شاركت بها الأجهزة الأمنية ووزارات إسرائيلية، إلى جانب بلدية الاحتلال بالقدس».

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اتهمت إسرائيل بأنها «تحارب الوجود الفلسطيني المكثف في مدينة القدس خلال شهر رمضان».

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات

تصعيدها المتعمد في القدس وعلى ساحة الصراع خاصة في شهر رمضان.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس، عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد أن أخضعته للتحقيق في مركز التوقيف المعروف بـ «المسكوبية»، بالقدس، ومنعت مخابرات الاحتلال المحافظ من دخول الضفة الغربية».

وقال المحافظ غيث فور الإفراج عنه «إن اعتقاله يأتي ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال بحق شعبنا، نحن هنا لن نبرح المكان، وسنبقى على أرضنا نجسد سيادتنا رغما عن أنف كل هذه الإجراءات وهذه القوى الظلامية».