شكرا لقرائتكم خبر 11 عملية جراحة قلب لـ«نبض السعودية» في المكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي الـ11 ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 5 عمليات قلب مفتوح، و12 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح.

من جهة أخرى، واصلت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع السلال الرمضاية في عدد كبير من دول العالم، وفيما وزع المركز أمس 890 سلة في مقدونيا الشمالية، سلم 282 سلة في نيامي عاصمة النيجر، استفاد منها 1410 أفراد ضمن مبادرة «إطعام».

ووزع المركز 520 سلة غذائية رمضانية للمتضررين من الحرائق والنازحين والمحتاجين في مخيم موسى للنازحين وعدة أحياء بمدينة نيالا بدارفور في السودان، و140 سلة في مدينة برميت بألبانيا.