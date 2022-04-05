شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد الكويتي يتسلم استقالة الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمس استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد فترة احتقان كبيرة مع المعارضة التي استجوبت أكثر من أربعة وزراء خلال ثلاثة أشهر.

وجاءت الاستقالة بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم للتصويت بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية «حدس».

وجاء عدم التعاون بعد استجواب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي من قبل النواب حسن جوهر وخالد المؤنس ومهند الساير.