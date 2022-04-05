ولي العهد الكويتي يتسلم استقالة الحكومة

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وتأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد فترة احتقان كبيرة مع المعارضة التي استجوبت أكثر من أربعة وزراء خلال ثلاثة أشهر.
وجاءت الاستقالة بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم للتصويت بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية «حدس».
وجاء عدم التعاون بعد استجواب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي من قبل النواب حسن جوهر وخالد المؤنس ومهند الساير.
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