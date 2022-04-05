شكرا لقرائتكم خبر اشتباكات مسلحة في ليبيا.. والدبيبة يرفض المغادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر ليبية أن ميليشيات تابعة لرئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة تثير التوتر والفوضى بالعاصمة طرابلس.

وقالت إن الاشتباكات نشبت بين ميليشيات النواصي وأخرى تابعة لما يعرف «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة عبدالغني الككلي، ونشر مدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، لاحتراق أحد المنازل نتيجة الاشتباكات في طرابلس، فيما وردت أنباء عن مقتل عنصرين من ميليشيات النواصي على يد عناصر من مجموعة حميد المضغوط.

وتشهد طرابلس توترا أمنيا منذ أسابيع، حيث تحركت أرتال مسلحة في عدة مناسبات على خلفية تحشيد رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة خوفا من دخول رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا إلى طرابلس، فيما تسيطر على مناطق واسعة غرب ليبيا ميليشيات خارجة عن القانون، تقوض مساعي الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتتواصل المناوشات في ليبيا مع تشبت رئيس وزراء الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالحكم، وإصرار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على تسلم مهامه في العاصمة، وسط تحشيدات عسكرية، وانتشار مكثف للآليات العسكرية، والقوات المدعومة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وحاصر مسلحون مجهولون أخيرا، ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأفادت مصادر بأن مسلحين معترضين على عدم صرف عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، لرواتبهم منذ أشهر، حاصروا ديوان رئاسة الوزراء في طريق السكة وسط طرابلس.

وأضافت أن المنطقة شهدت توترا أمنيا ورماية مسلحة بالقرب من الديوان، وإغلاقا للطريق المؤدي لمجلس الوزراء، فيما سارعت الجهات المسؤولة بإخلاء مقر الديوان من الموظفين، وبحسب المصادر، فإن المجموعة المسلحة التي هاجمت المقر تتبع المنطقة العسكرية طرابلس التابعة لوزارة الدفاع التي يتولاها الدبيبة، وأن محاصرتها للمبنى، نتيجة لعدم وفائه بوعوده بصرف رواتبهم.