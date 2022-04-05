بالصور.. صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ قبل قليل عزاء زوجة الكاتبة الصحفية حنان يسري، زوجة الكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ، بمسجد الشرطة بالدراسة.

وكانت زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبو كيلة، توفيت مساء الأحد الماضي، وتم تشييع الجنازة بعد صلاة ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة بالدراسة.

حضر العزاء العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والكتاب، من بينهم: عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.