إسقاط مروحيتين حاولتا تهريب عسكريين أوكرانيين

أكد الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه أسقط مروحيتين أوكرانيتين كانتا تحاولان إجلاء قادة عسكريين لكتيبة قومية تتولى الدفاع عن ميناء ماريوبول المحاصر، مجددًا دعوة مقاتلي هذه الوحدة لإلقاء السلاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف: «صباح اليوم الواقع فيه، الخامس من أبريل، تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف القومية من محيط ماريوبول».

وتابع: «أسقطت منظومات صاروخية محمولة مضادة للطائرات مروحيتين أوكرانيتين من نوع مي-8 حاولتا الوصول إلى المدينة من جهة البحر».