إسقاط مروحيتين حاولتا تهريب عسكريين أوكرانيين

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف: «صباح اليوم الواقع فيه، الخامس من أبريل، تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف القومية من محيط ماريوبول».
وتابع: «أسقطت منظومات صاروخية محمولة مضادة للطائرات مروحيتين أوكرانيتين من نوع مي-8 حاولتا الوصول إلى المدينة من جهة البحر».
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