اتفاق أمريكي بريطاني أسترالي لتطوير أسلحة فرط صوتية لمواجهة الصين

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا الثلاثاء في بيان مشترك أنها ستتعاون لتطوير أسلحة فرط صوتية و"إمكانات حربية الكترونية"، في إطار تحالف "أوكوس" الثلاثي الجديد الهادف إلى مواجهة الصين.

وقال قادة الدول الثلاثة في بيان مشترك "تعهّدنا اليوم بدء تعاون ثلاثي جديد حول الأسلحة فرط الصوتية والمضادة للفرط الصوتية وإمكانات حربية الكترونية، بالإضافة إلى توسيع تشارك المعلومات وتعميق التعاون في الابتكار في مجال الدفاع".