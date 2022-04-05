الإمارات: حكم بإعدام إسرائيلية لحيازتها مخدرات

وقالت عائلتها إن المخدرات التي عثر عليها لا تخصها فيما أكد شقيقها لهيئة البث التلفزيوني الإسرائيلية العامة أن اعتراف شقيقته جاء تحت الضرب.
وقال محاميها تامي أولمان: "يمكن تقديم الاستئناف في غضون 30 يوما لذلك نحن نخطط لذلك". كما أكد أنه يعمل "العمل مع كافة السلطات في إسرائيل والعالم لمساعدتها".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها مطلعة على القضية "عبر دائرة الإسرائيليين في الخارج والبعثة الإسرائيلية لدى الإمارات العربية المتحدة".
وأكدت صديقة كيوان التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن صديقتها كانت تعيش في رام الله في الضفة الغربية المحتلة قبل انتقالها إلى دبي.
وأضافت أن كيوان "كانت تائهة بعض الشيء لكنها شخص جيد ولا تستحق ما حصل".
وأعربت عن أملها بأن تكثف الحكومة والشعب الإسرائيليين جهودهما لمساعدتها كما حصل مع سيدة يهودية تحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية وأدينت هي الأخرى في روسيا بحيازة مخدرات عام 2019.
وأطلقت السلطات الروسية سراح نعمة يسسخار بعد تدخل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو في القضية.
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