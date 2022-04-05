دعوات عالمية لروسيا الى التوقّف عن استخدام الألغام الأرضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 10:42 مساءً

دعت مسؤولة كبيرة في الحملة العالمية ضد استخدام الألغام الأرضية روسيا، الاثنين الى ايقاف قواتها عن زرع هذه الاسلحة التي تقتل المدنيين.

“أليسيا أرانغو اولموس”، السفيرة الكولومبية الى الأمم المتحدة في جنيف، ورئيسة اتفاقية حظر إنتاج واستخدام الألغام الأرضية، لهذه السنة، أعربت عن مخاوف عميقة من ان روسيا تستخدم الالغام في حربها في اوكرانيا.

“ارانغو اولموس” قالت في مؤتمر صحافي ،الاثنين، الذي صادف اليوم العالمي للتوعية من الالغام، ان اوكرانيا واحدة من الدول الـ ١٦٤ المنتسبة الى المؤتمر، غير ان روسيا ليست منتسبة.

وأضافت: “أرجوكم ايها الجنود الروس، توقفوا عن استخدام الالغام، لأنّ ضحايا هذه الألغام لا دخل لهم بما يحصل بين اوكرانيا وروسيا”.

يذكر ان ٨٠ بالمئة من العالم منتسب الى هذه الاتفاقية ،غير ان ٣٣ دولة لم تنضم، من بينها دول قد تملك عشرات ملايين الالغام، قد زرعت ملايين منها في الاراضي.