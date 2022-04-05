الإمارات تدعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن الوضع بأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، الثلاثاء، دعم بلادها لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقالت لانا نسيبة، في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في أوكرانيا، إن الإمارات تدعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا زادت من نطاق انتشار المعلومات المغلوطة والخاطئة وترويج الإشاعات.

واعتبرت أن “التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، سيكون خطوة أولى نحو السلام الشامل”، مشددة على ضرورة التأكد من الوقائع في أوكرانيا بشكل حيادي.

وحثت، في كلمتها، على حماية المدنيين في أوكرانيا والتعامل السريع مع إرسال المساعدات الإنسانية، داعية أطراف النزاع إلى “عدم المساس بالمواقع التراثية”.

وذكرت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “نشعر بالقلق بشأن تأثر الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.. الوضع الإنساني يتدهور هناك”.

مجلس الأمن

من جهة أخرى، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأدلة المتوفرة على ما يوصف بجرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية خلال سيطرتها على بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.

فقد نشر الجيش الأوكراني، السبت الماضي، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها، كما انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق بشوارع المدينة.

وقد اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما جرى في بوتشا جريمة إبادة جماعية، قائلا إن بلاده ستقاضي من ارتكب تلك الجرائم، وأكد أن أوكرانيا ستعمل على مقاضاة من ارتكب هذه الجريمة في بوتشا، والتي قال إن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا ضمن مقابر جماعية.

ومن المنتظر أن يلقي زيلينسكي كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن اليوم.