وزير فرنسي: مجموعة جديدة من العقوبات ستفرض على روسيا الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 10:24 مساءً

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا غدا الأربعاء بعد تقارير عن قتل مدنيين في شمال أوكرانيا على أيدي القوات الروسية.

وقال بون لإذاعة آر.إف.أي اليوم الثلاثاء “من المحتمل تبني فرض العقوبات الجديدة غدا”، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد التحرك بسرعة بشأن واردات الغاز والفحم من روسيا.

نفت روسيا أي مزاعم تتعلق بقتل مدنيين، بما في ذلك في بوتشا. وقال مبعوثها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا ستقدم “أدلة عملية” إلى مجلس الأمن اليوم لإثبات عدم تورط قواتها في أعمال وحشية.

هذا وكشف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن تفاصيل الإعداد لحزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وذلك في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بارتكاب فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بارتكاب “إبادة جماعية”، غداة اكتشاف جثث لمدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من بوتشا، الأمر الذي أثار موجة غضب في أوروبا والولايات المتحدة.