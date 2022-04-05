لافروف يتهم الغرب بعرقلة محادثات روسيا وأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 10:01 مساءً

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب اليوم الثلاثاء بمحاولة عرقلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من خلال إثارة “هيستيريا” بشأن بلدة بوتشا، حيث تقول أوكرانيا والغرب إن هناك أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية

وتنفي موسكو الاتهام وتصف المزاعم بأنها تزوير شنيع.

وأعلنت اليوم 6 دول أوروبية والاتحاد الأوروبي عن طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك لاعتبارات أمنية وعلى خلفية مزاعم بارتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا، وقد انتقدت روسيا هذه القرارات وتوعدت بالرد عليها بشكل مناسب.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس -اليوم الثلاثاء- إن بلاده ستطرد حوالي 25 من الدبلوماسيين الروس وموظفي سفارة روسيا من مدريد، لأنهم “يمثلون تهديدا لمصالح وأمن بلادنا”، وذلك دون أن يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال مصدر إن السفير الروسي في مدريد لم يكن من بين الدبلوماسيين الذين سيتم طردهم.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيّا بسبب مخاوف أمنية، موضحا بالقول إن “هذا الإجراء المتخذ بالاتفاق مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين، بات ضروريا لأسباب مرتبطة بأمننا القومي وفي سياق الأزمة الحالية على خلفية العدوان غير المبرر من روسيا الاتحادية على أوكرانيا”.

تنسيق أوروبي

وأعلنت فرنسا اليوم طرد 35 دبلوماسياً روسياً “تتعارض أنشطتهم مع مصالحها”، بحسب مصدر مقرب من وزارة الخارجية الفرنسية، موضحة أن “هذا الإجراء جزء من نهج أوروبي”.

وصرح وزير الخارجية الدانماركي جيبي كوفود -اليوم الثلاثاء- أن البلاد قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا، بعد تقارير عن العثور على مقابر جماعية وقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي قولها إن بلادها ستطرد 3 دبلوماسيين روسا.

كما قالت وزارتا الخارجية في لاتفيا وإستونيا اليوم الثلاثاء إن كلا منهما أمرت بإغلاق قنصليتين روسيتين بحلول نهاية الشهر الحالي، وطلبت من العاملين فيهما مغادرة البلاد في الأجل نفسه، في إجراءات جاءت ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقررت سلوفينيا اليوم أيضا طرد 33 دبلوماسيا روسيا، تعبيرا عن “احتجاجها” و”صدمتها” إثر اكتشاف العديد من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية، بعد انسحاب القوات الروسية منها.