رئيس الوزراء الكويتي قدّم استقالة الحكومة إلى ولي العهد

قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، اليوم (الثلاثاء)، تفادياً لتصويت في مجلس الأمة كان مقرراً له غداً (الأربعاء)، بناءً على طلب «عدم التعاون» مع الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية خبراً جاء فيه: «أن ولي العهد الكويتي تسلم كتاب استقالة الحكومة من رئيسها بقصر بيان».

وكان أمير الكويت قد كلف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة للمرة الثانية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2021.