اعتقال طالب اطلق النار على مبنى مدرسة في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن اعتقال طالب لاطلاقه النار على مبنى مدرسة بناحية اور اثر مشاجرة مع مدرس.



وقالت الشرطة في بيان، إنه "مركز شرطة السديناوية تمكن من القاء القبض على المتهم (ع . ع . ك) البالغ من العمر 18 عاما طالب مدرسة يسكن محلة البقاع بمدينة الناصرية وذلك لاطلاقه النار على مدرسة صفي الدين على اثر مشاجرة مع احد المدرسين كونه احد طلاب الصف الرابع الاعدادي في المدرسة ذاتها".

وأضافت "اتخذت بحقه كافة الإجراءات وجرى احالة الاوراق التحقيقية للمحكمة المختصة لاكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، معتبرة أن "هذا الاعتداء يضع مرتكبه امام سلطة القانون والامتثال للمحاكم المختصة حتى ينال جزاءه العادل".