الزاملي: الحفاظ على أمن سامراء مهمة مقدسة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الثلاثاء، أن الحفاظ على أمن سامراء مهمة مقدسة، متعهداً بزيادة التخصيصات المالية للقضاء.

وقال الزاملي خلال جولة ميدانية بدأها بزيارة الامامين العسكريين "عليهما السلام" في سامراء وفقاً لبيان لمكتبه، إن "الحفاظ على امن سامراء مهمة مقدسة لما للمدينة من مكانة دينية وتأريخية واجتماعية واقتصادية".

وتعهد بـ"زيادة التخصيصات المالية للقضاء بما يضمن استكمال مراحل الاعمار ومشاريع البنى التحتية وبخاصة الطريق الرئيسي المؤدي الى سامراء"، داعياً الى "ضرورة ادامة التنسيق بين جميع صنوف الأجهزة الأمنية لمواجهة حواضن الارهاب وضبط الواقع الأمني".