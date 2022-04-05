اعتقال خمسة 'إرهابيين' وضبط أحزمة ناسفة في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال خمسة "إرهابيين" وضبط خمسة أحزمة ناسفة في نينوى والانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت في قواطع العمليات وفقاً لمعلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق العاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والعشرون من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في تلك القواطع، اسفرت عن القاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي الانبار ونينوى من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأضافت "كما القي القبض على تاجر مخدرات في الرمادي بالانبار"، مشيرة الى "ضبط خمسة احزمة ناسفة في الانبار وغرب نينوى".