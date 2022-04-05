فرقة العباس تعلن انتهاء 'التمرّد' وتلتقي بـ'العائدين' لصفوفها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت فرقة العباس القتالية، الثلاثاء، عن انتهاء "التمرّد"، مؤكدة أنها التقت بـ"العائدين" إلى صفوفها.

وقال قائد الفرقة ميثم الزيدي في بيان، "أرحب بعودة الإخوة المجاهدين إلى الفرقة وهي عودة ميمونة إن شاء الله"، موضحاً أن "فرقة العباس القتالية لديها ارتباط معنوي ومنهجيتها شرعية وتعاملها أبوي مع المقاتلين".

وأكد أن "علاقة المقاتلين بفرقة العباس القتالية معنوية وعقائدية وهي غالبة على العلاقة الإدارية والمالية"، مشيراً الى إلى أن "أبوابنا مفتوحة لجميع مقاتلينا الذين غرر بهم من قبل أعداء فرقة العباس القتالية".

وأضاف أن "التمرد انتهى وأجهض ونحن نرحب بعودتكم ولن نرتب أي أثر على أي مقاتل خرج مع المتمردين ثم عاد إليها"، مبيناً "وضعنا في الفرقة سقفاً زمنياً لعودة المقاتلين الراغبين بذلك".

وقال "نصحنا جميع المقاتلين بعدم ترك الفرقة والاستماع إلى مثيري الفتنة ودعاة التمرد"، مضيفاً "أننا تعاملنا مع التمرد بصبر كبير رغم الضخ الإعلامي الذي مارسته الجهات المناوئة للفرقة".

وتابع أن قيادة الفرقة "لا تحمّل مقاتليها أي مسؤولية مباشرة تخص محاولة التمرد وإنما هناك بعض الشخصيات المرتبطة بجهات معروفة لدينا هي من خطط ونفذ وغرر بالمجاهدين وتسبب بخسائر فادحة لعوائلهم".