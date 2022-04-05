انت الان تتابع خبر ضبط أكثر من مليون حبة مخدرة غربي الأنبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن ضبط أكثر من مليون حبة مخدرة غربي المحافظة.
وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان، إنه "بتعاون استخباري بين الحشد الشعبي وشرطة الانبار تمكنا من ضبط شخص بحوزته مليون حبة مخدرة".
واضاف مصلح أن "التعاون على اعلى مستوياته بين الحشد الشعبي وباقي صنوف القوات الامنية لضمان أمن محافظة الانبار"، مؤكدا ان "المتهم تم تحويله للجهات ذات العلاقة لينال جزاءه".