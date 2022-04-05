ضبط أكثر من مليون حبة مخدرة غربي الأنبار

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان، إنه "بتعاون استخباري بين الحشد الشعبي وشرطة الانبار تمكنا من ضبط شخص بحوزته مليون حبة مخدرة".

واضاف مصلح أن "التعاون على اعلى مستوياته بين الحشد الشعبي وباقي صنوف القوات الامنية لضمان أمن محافظة الانبار"، مؤكدا ان "المتهم تم تحويله للجهات ذات العلاقة لينال جزاءه".