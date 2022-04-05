طرد 25 دبلوماسيا روسيا من دولة أوروبية

وخلال مؤتمر صحفي قال الوزير: "قررنا اليوم ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية في إسبانيا.. ونحن بصدد طرد نحو 25 شخصا"، وادعى أن هؤلاء الأشخاص "يمثلون تهديدا على أمن بلادنا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت فرنسا وإيطاليا والدنمارك وألمانيا والسويد طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.



وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، علق سابقا على ترحيل دبلوماسيين روس من بعض الدول الغربية، واصفا سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المسار بـ "قصيرة الرؤية"، وأشار إلى أن "هذه الخطوات سوف تعرقل الاتصالات الضرورية لتسوية الأزمة، وتقود لا محال إلى خطوات جوابية من قبل موسكو".