اليونان تنتهي من سداد قرض صندوق النقد قبل الموعد بعامين

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده سددت الشريحة الأخيرة من ديونها لصندوق النقد الدولي قبل عامين من الموعد المقرر لها.

وأعرب ميتسوتاكيس في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن سعادته بسداد بلاده للشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار)، مضيفا أنها "نهاية عهد" لليونان. وقال إن الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها اليونان عام 2010 كانت "فصلا رماديا" في تاريخها، وازمة لا يجب أن يراها ولن يراها اليونانيون مجددا.

ويعتبر سداد الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد خطوة مهمة إضافية نحو الخروج من الأزمة. كانت اليونان قد أنهت في أغسطس 2018 برنامج الإصلاح والتقشف الأخير. ومنذ ذلك الوقت تزايدت قدرة اليونان على الوقوف على قدميها والاقتراض من أسواق المال مجددا.

ويبلغ سعر العائد على السندات العشرية السيادية اليونانية حاليا حوالي 5ر2%. وكان العائد قد وصلت إلى 35% في ذروة الأزمة المالية السابقة.