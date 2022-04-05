انتشال جثمان صبي لقي مصرعه غرقًا في ترعة جنوبي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة بعض أهالي قرية الحميدات بإسنا جنوبي الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان صبي لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بترعة القرية هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.

كان اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في ترعة قرية الحميدات بإسنا دائرة المركز.

وانتقلت إلى مكان الواقعة قوة أمنية وفريق الإنقاذ النهري، وبمساعدة الأهالي تم استخراج الجثة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لصبي، يدعي خضري نجار محمد ويبلغ من العمر 15عامًا، أثناء نزوله للاستحمام، هربًا من حرارة الجو، لقي مصرعه غرقا، بعد انجرفه التيار، لعدم اجادته السباحه.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​