"الاختيار 3" الأول| 9 مسلسلات من 30 مسلسل رمضاني تتصدر تريند جوجل في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - مها صلاح الدين:

من بين 30 مسلسلا إنتاج مصري في الموسم الرمضاني، احتلت 9 مسلسلات مراكز بين قائمة الكلمات الأكثر بحثا اليومية على محرك البحث الأشهر "جوجل"، في الأيام الثلاثة الأولى من رمضان.

استطاع كل من الاختيار 3 والمشوار والكبير 6 والمداح والعائدون وتوبة ومكتوب عليا وسوتس بالعربي ويوتيرن، خلق مكان لهم بين قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، مقابل 21 مسلسلا لم يظهروا حتى الآن، وهم النقطة العميا، وعودة الأب الضال، والسر، وأحلام سعيدة واللغز ودايما عامر ووجوه وانحراف وبيت الشدة.

بالإضافة إلى شغل في العالي ودنيا تانية وراجعين يا هوى وفاتن أمل حربي وملف سري وجزيرة غمام وورد ورانيا وسكينة ومين قال؟! وبطلوع الروح وفي بيتنا روبوت 2.

أي أن نحو 30% فقط من إنتاجات الدراما المصرية استحوذت على اهتمام المصريين على جوجل، في الموسم الرمضاني لهذا العام، خلال الأيام الثلاثة الأولى.

في الأيام الثلاثة الماضية من رمضان كان متوسط اهتمام المصريين بالمسلسلات يشكل نحو 37% من الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل.

ففي اليوم الأول كانت الكلمات الأكثر بحثًا الدالة على مسلسلات رمضان تشكل 50% من قائمة الموضوعات الـ 20 اليومية الأكثر بحثا، أما في اليوم الثاني تراجعت النسبة إلى 40% من القائمة، تزامن ذلك التراجع مع مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتراجعت النسبة في اليوم الثالث من رمضان إلى 25% فقط من قائمة الأكثر بحثًا أيضًا.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الأولى من رمضان كان مجموع عدد المراكز التي احتلتها مسلسلات رمضان في قائمة الأكثر بحثًا نحو 23 مركزا من 60 مركزا، بنسبة أكثر من الثلث.

واستحوذ الاختيار على 43% من تلك النسبة، حيث تكرر خلال الأيام الثلاثة بنحو 10 مرات في صيغ مختلفة، وتلاه مسلسل المشوار، الذي تكرر 3 مرات، ومسلسلات الكبير 6 وتوبة ومكتوب عليا مرتين، والعائدون والمداح وسوتس بالعربي ويوتيرن، الذين وردوا في قائمة الأكثر بحثًا مرة واحدة فقط على مدار الثلاثة أيام.

إمبيد:

في النهاية، لا يزال الماراثون الرمضاني في بدايته ولم يُحسم بعد، ولكن سنلتقي تباعًا في تقارير أخرى لمزيد من التحليل.