ضبط نصف طن أجبان فاسدة قبل بيعها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، كمية من الأجبان الفاسدة تقدر بنحو نصف طن داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية في نطاق شرق المحافظة.

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين شرق المحافظة نفذت حملة للرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين، وأسفرت عن ضبط كمية من الجبن التركي "الرومي" غير صالح للاستهلاك الآدمي بثلاجة حفظ المواد الغذائية المشار إليها.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه جرى مصادرة 432 كيلو جرام جبن تركي عبارة عن 36 قرصا يزن كل منها 12 كيلو، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ودون فواتير أومستندات تدل على الحيازة ما يعد منتج مجهول المصدر، فيما اتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.