“لنهزم هؤلاء العفاريت”.. من هي القنّاصة التي تحوّلت الى رمز بطولي في أوكرانيا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 7:17 مساءً

تحوّلت قناصة اوكرانية الي رمز بطولة في البلاد، بعدما صرخت الى زملائها المقاتلين في الخطوط الأمامية قائلة: “علينا ان نهزم هؤلاء العفاريت”. في اشارة الى القوات الروسية المسلحة.

القنّاصة انضمت الى البحرية الاوكرانية في ٢٠١٧، وحاربت الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك ولوغانسك في اقليم دونباس شرق أوكرانيا.

على الرغم من أن هويتها الحقيقية لا تزال غير معروفة، أصبحت القناصة رمزًا للمقاومة الأوكرانية الشجاعة بوجه غزاة روسيا.

وأشارت صحيفة التايم الى ان المقاتلة نادت الفصائل الأوكرانية قائلة: ” علينا ان نخرجهم جميعا من اراضينا، هؤلاء الناس ليسوا بشرا. حتّى الفاشيون لم يكونوا أشرارا بقدر هؤلاء العفاريت. علينا ان نهزمهم”.

القنّاصة المعروفة بلقب “الفحم”، قررت ان تقاتل غزاة بوتن حتى النهاية. ورغم خروجها من الجيش في كانون الثاني الماضي، عادت لتنضم الى صفوف المقاتلين الاوكران.

وقد قورنت الإمراة الاوكرانية بالقناصة الاسطورية “ليودميلا بافليشينكو”، التي كانت ملقّبة بـ “سيدة الموت”، بعدما قتلت ٣٠٩ نازيين في الحرب العالمية الثانية.

وقد صُنفت “بافليشينكو” على انها أنجح قناص انثى في العالم.

في سياق متصل، اعتقلت القوات الاوكرانية الشهر الماضي، “ايرينا ستاريكوفا”، البالغة من العمر ٤١سنة، بعدما أصيبت في ساحة المعركة. وقد شاركت القناصة الصربية في معارك اقليم دونباس الى جانب الانفصاليين، وقيل انها قتلت ٤٠ شخصا.