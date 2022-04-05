شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة العربية» تشدد على ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا ركزت على الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة ووقف النار واستعادة السلم والأمن.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم تأكيد المجموعة خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

وعبر الوفد العربي عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدًا دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية، تمهيدًا لحل سياسي مستدام للأزمة على الأسس التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتحفظ سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والمصالح المشروعة للطرفين.

وكان الوفد العربي الذي رأسه في زيارة بولندا وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى وارسو، حيث شكره الوفد على تسهيل مهمته لقاء الوزير الاوكراني في بلاده، وكذلك على الإجراءات البولندية لتسهيل عبور المواطنين العرب الذين يغادرون أوكرانيا عبر بولندا.