انت الان تتابع خبر اجتماع هام لشرطة الانبار يخرج بـ 11 توصية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لقيادة شرطة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي ارزيج كسار، ترأس مؤتمرا امنيا اداريا تنظيميا موسعا في مقر قيادة الشرطة بحضور كافة مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة وكذلك مدراء مدريات واقسام قيادة شرطة الأنبار"، مؤكدا على "تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ".واضاف ان التوجيهات كانت:-١- التاكيد على فرض هيبة الدولة وسلطة القانون.٢- التاكيد على مراقبة ومتابعة الاسعار من خلال تشكيل مفارز في كافة قواطع المسؤولية ومحاسبة المخالفين وفق القانون .

٣- التاكيد على كافة الحاضرين بالابتعاد عن الامور السياسية والعمل وفق الاختصاص وهو بسط الامن واحترام المواطن وفرض هيبة وسلطة القانون.

٤- التاكيد على انتشار مفارز الدفاع المدني وتفتيش المستشفيات.

٥- التاكيد على تفعيل دور مراكز الشرطة من كافة النواحي في قواطع المسؤولية.



٦- التاكيد على كافة الحاضرين بدعم واسناد قسم شؤون المخدرات في محافظة الانبار من خلال تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين في كافة قواطع المسؤولية.

٧- التأكيد على تشديد حماية كافة السجون.

٨- التاكيد على توفير الحماية لرجال المرور من اجل تطبيق قانون المرور ومحاسبة كل من يقوم بالاعتداء على رجال المرور او رجل الامن وفق القانون وبشدة .

٩- التاكيد على متابعة ومكافحة ظاهرة الابتزاز الالكتروني .

١٠- العمل بالقانون وعدم التهاون وعدم التأثر بالعشائر.

١١- يجب تنظيف المؤسسة من بعض ضباط الشرطة الذين لديهم ولاءات خارجية".