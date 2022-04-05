وزير يمني سابق يعلق على دعوة  الرئيس هادي للحوثي للابتعاد عن إيران والعودة إلى مسار السلام

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أبريل 2022

علق وزير السياحة اليمني السابق محمد عبدالمجيد قباطي على دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الإثنين، مليشيات الحوثي للابتعاد عن إيران والعودة إلى مسار السلام.



وقال قباطي بصفحته الرسمية على فيس بوك: حقًا إنها دعوة صادقة للسلام والمحبة والوئام تلك التي وجهها هذا المساء فخامة الرئيس هادي لإخوتنا "أنصار الله"، فحواها أن سبع سنوات من الحرب قد أكلت الأخضر واليابس وإطالتها ليس فيها إلّا المزيد من الدمار والمعاناة والمهانة لشعبنا اليمني الأبي الذي أصبح ذكره حاليًا يتماهى فعلًا مع بلد حلت به أعظم محنة وكارثة في التاريخ الإنساني المعاصر.

وأضاف: مناشدة فخامته لإخوتنا في صنعاء تسامت مع المعاني العميقة لروحانية وبركة هذا الشهر الفضيل حين قال وردد:

"اتمنى ان يلبي الحوثيون دعوة الاشقاء في مجلس التعاون وان يضعوا مصلحة اليمنيين فوق كل مصلحة، ومن هنا أدعوهم مرة اخرى لمراجعة حساباتهم والنظر من حولهم لحال شعبنا اليمني الذي يعاني في داخل وخارج اليمن من جراء هذه الحرب المستمرة التي تدخل عامها الثامن… عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية… تعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني و لنعود لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية التي توافقنا جميعا على بناءها في مؤتمر الحوار الوطني… عودوا لنلملم جراح وطننا الممزق، لنجعل ولاءنا لليمن الواحد و الكبير، يدنا ممدودة لكم لسلام شامل وعادل!"

وتابع: في هذه الليالي المباركة نسال الله ان يتقبل فيه الصيام والقيام، وأن يكون شهر محبة وسلام واستقرار ووئام يعم كل أرجاء الوطن، وأن يعيده علينا وقد تحقق ساد السلام في كل ربوع وطننا على طريق إعادة البناء والإعمار، ليتكامل إندماجه تنمويًا واقتصاديًا مع منظومة أشقائه في الجزيرة والخليج.. رمضان كريم وكل عام والجميع بخير.