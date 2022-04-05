مجلس الوزراء يصوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية

وقال المتحدث باسم المجلس، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "الأوضاع السياسية الحالية لم تعرقل عمل الحكومة".

وأشار ناظم، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن فريق العمل شرع بترتيب أولويات توفير الطاقة للأشهر المقبلة".



وبشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بين أنه "سيوفر الخدمات ونأمل التصويت عليه من دون تغيير".

وصوت مجلس الوزراء، بحسب ناظم، على "استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 – 2024، مؤكداً أن ذلك التصويت جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط".

وتابع ناظم، أن "مجلس الوزراء صوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التي تسلموها".

