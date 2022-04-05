إسبانيا تطرد 25 دبلوماسياً روسياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

أمرت الحكومة الاسبانية ما لايقل عن 25 شخصاً يعملون بالسفارة الروسية في مدريد بمغادرة البلاد، لتصبح إسبانيا أحدث دولة تقوم برد فعل تجاه ما يتردد عن ارتكاب روسيا لاعمال وحشية في بلدة بوتشا بأوكرانيا.



وقال وزير الخارجية خوزيه مانويل ألباريس، إن هناك دبلوماسيين وأشخاص آخرين بين من يشملهم القرار. وأضاف أن هذا الإجراء رد فعل مباشر "على الحوادث الفظيعة التي وقعت في أوكرانيا" ولكنه أشار إلى أن الأشخاص الذين تم مطالبتهم بالمغادرة يمثلون " تهديدا على المصالح الأمنية" لإسبانيا.

ويأتي هذا القرار قبل إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بخطاب عبر تقنية الفيديو أمام البرلمان الإسباني في وقت لاحق اليوم.