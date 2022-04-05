استمرار إلغاء رحلات جوية في بريطانيا بسبب نقص الموظفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

لا يزال ركاب الرحلات الجوية المغادرة من بريطانيا أو المتجهة إليها يتلقون تحذيرات من توقع استمرار إلغاء عدد من الرحلات بسبب النقص في الموظفين.



وشهدت الأيام القليلة الماضية إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية من وإلى بريطانيا، بسبب مرض أفراد الأطقم، وسط ارتفاع في أعداد إصابات كورونا.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن خبراء في صناعة الطيران أن شركات الطيران والمطارات تكافح كونها قامت بالفعل بشطب الكثير من الوظائف خلال الجائحة.

وتعود معظم الرحلات التي تم إلغاؤها الأسبوع الماضي لشركتي إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية. ووصل معدل تغيب الموظفين في إيزي جيت لنحو ضعف المستويات المعتادة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاضطرابات تؤثر على الكثير من العائلات المسافرة للخارج لقضاء عطلة عيد الفصح المدرسية، وهي الأولى منذ قيام المملكة المتحدة بإلغاء قيود كورونا للمسافرين الدوليين.